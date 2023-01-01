Одиссея адмирала Кортеса. Сергей Лысак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бойтесь своих желаний, они могут исполниться… Капитан Леонид Кортнев получает довольно заманчивое предложение – должность капитана на «guard vessel» – сторожевом судне. Район работы – Гвинейский залив, воды Нигерии. Одно из самых «пиратоопасных» мест в наше время. Условия контракта очень заманчивы, но… Капитан не может понять, что же его настораживает…



Одиссея адмирала Кортеса слушать на видеосервисе Wink.