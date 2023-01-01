Одиссей, сын Лаэрта. Человек Космоса. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой – и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук молнии и кадуцея. Сокрушитель крепкостенной Трои убийца дерзких женихов. Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Вон их сколько, этих "я". И все хотят вернуться. Музыка: Дмитрий Полонецкий, Александр Курилин Монтаж и обработка звука: Сергей Одинец Корректор Татьяна Жмайло, Татьяна Косарева. Памяти Татьяны Жмайло.



Одиссей, сын Лаэрта слушать на видеосервисе Wink.