Одиночка. Патриот. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он прошел путь акванавта на Океании с ее опасными обитателями. Рискуя жизнью, охотился за закоренелыми преступниками, выходил победителем из схваток с безжалостными космическими пиратами. И все это ради одной лишь возможности обнять своих близких, оставшихся на Земле. Но что, если цель достигнута? Сильный человек определяет себе следующий рубеж – выше, сложнее, опаснее – и делает шаг вперед. Способствовать тому, чтобы земляне наконец по-настоящему шагнули в космос и встали в один ряд с космическими державами, – эта цель вполне соответствует предъявленным требованиям. Но вот достанет ли у Пошнагова на все это сил и умений? Непростой вопрос, и ответить на него может только время.



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