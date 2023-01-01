Одиночка. Охотник за головами. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Оказаться в фантастическом мире межзвездных империй, путешествовать по безграничным просторам галактики, пользоваться достижениями внеземной цивилизации. Что еще нужно человеку для полного счастья? Самая малость: возможность обнять близких людей. И Сергей Пошнагов, прошедший опасные глубины Океании, готов на многое, чтобы иметь подобную возможность. Даже если для этого нужно стать охотником за головами на еще одной далекой планете.



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