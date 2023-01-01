Одиннадцать подснежников. Ребекка Дзанетти (книга, 2023) слушать онлайн

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ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ NEW YORK TIMES, AMAZON, USA TODAY, PUBLISHERS WEEKLY. Лорел Сноу – профайлер с уникальным интеллектом и редким даже для профайлера объемом знаний. Она специалист не только по аномальной психике, но и по нейробиологии, теории игр, биоинформатике и обработке данных. ПОДОБНОЕ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ. НО ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ… Увеселительная прогулка на горе закончилась для молодежной компании и для всего городка Дженезис-Вэлли диким кошмаром. Вызванная квадроциклами лавина снесла чье-то тайное захоронение. Одиннадцать задушенных молодых женщин – и это только те, чьи тела удалось найти посреди снежного обвала. Они убиты в разное время, последняя – всего неделю назад. И все жертвы – блондинки. НЕСОМНЕННО, ЭТО БЫЛО КЛАДБИЩЕ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ… Для специального агента ФБР и опытного профайлера Лорел Сноу это дело с самого начала – личное. Не только потому, что Дженезис-Вэлли – ее родина. Но и потому, что подозреваемым оказался ее родной дядя Карл. Он работает могильщиком и старается избегать людей; многие боятся его из-за страшных шрамов на лице. Но племянница знает: Карл не способен на подобное. Используя свой уникальный ум и огромные знания, она старается создать максимально подробный профиль настоящего маньяка. В этом расследовании она столкнется с интеллектом… НИ В ЧЕМ НЕ УСТУПАЮЩИМ ЕЕ СОБСТВЕННОМУ. «Безукоризненно. Восхитительно изощренная интрига. Читатели оценят эту интересную вариацию классической темы».– Publishers Weekly «Неожиданные повороты и ложные следы, которыми изобилует этот динамичный роман, заставляют лихорадочно проглатывать страницы».– Library Journal «Дзанетти – просто мастер».– Kirkus Reviews «Я не могла оторваться».– Лайза Джексон



Одиннадцать подснежников слушать на видеосервисе Wink.