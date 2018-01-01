Один за всех. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2020) слушать онлайн

«Один за всех» – фантастический роман Антона Емельянова и Сергея Савинова, десятая книга цикла «Мир Карика», жанр LitRPG, боевое фэнтези, попаданцы. Кот смог на какое-то время вырваться из круговорота больших неприятностей, но его каникулы длились совсем недолго. Новые гости из внешних миров приходят не как враги, а чтобы просить помощи того, кто смог побывать в Аду, а значит, возможно, сумеет пробиться и дальше… Туда, где находится самый главный враг. И туда, где уже успели влипнуть в неприятности его друзья.Книга 1. Первый игрок Книга 2. Первый поход Книга 3. Доспехи бога Книга 4. Настоящая магия Книга 5. Бесконечная война Книга 6. Сердце мира Книга 7. Мир обмана Книга 8. Братство обмана Книга 9. Скрытая сила Книга 10. Один за всех© Емельянов Антон, Савинов Сергей © ИДДК



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