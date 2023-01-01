Один шаг до перемен. Клара Колибри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ее мир рухнул за пару дней. Круговорот странных событий затянул и грозил потопить. И как иначе? За малый срок лишилась работы, квартиры и жениха. Стечение обстоятельств? Или чьи-то происки? Обвинить хотелось одного вечно хмурого и очень самоуверенного субъекта. А он вдруг взял и протянул руку помощи. От него такого совсем и не ждала. И вот, похоже, ее такая темная история могла иметь счастливый конец…



Один шаг до перемен слушать на видеосервисе Wink.