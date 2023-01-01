WinkАудиокнигиОдин шаг до перемен. Клара Колибри
Один шаг до перемен. Клара Колибри (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Приключения580 мин16+
Сюжет
Ее мир рухнул за пару дней. Круговорот странных событий затянул и грозил потопить. И как иначе? За малый срок лишилась работы, квартиры и жениха. Стечение обстоятельств? Или чьи-то происки? Обвинить хотелось одного вечно хмурого и очень самоуверенного субъекта. А он вдруг взял и протянул руку помощи. От него такого совсем и не ждала. И вот, похоже, ее такая темная история могла иметь счастливый конец…
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