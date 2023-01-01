Одарённый. Книга 3. Адъютант. Тим Волков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Адъютант» – роман Тима Волкова, третья книга цикла «Одарённый», жанр фэнтези, бояръ-аниме, попаданцы, альтернативная история. Императора похитили! Разве такое возможно? Возможно, но только тем, кто имеет невероятные силы; тем, кто заручился поддержкой кланов и родов. Кто их остановит? Есть только один человек, кому это под силу. Вот ведь черт! Совсем другие были у меня планы. Но придется, видимо, немного их подкорректировать и спасти Императора. Тем более, что теперь я – адъютант Его Величества!



Одарённый слушать на видеосервисе Wink.