Очерки по русской культуре. Павел Милюков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Земля, население, экономика, сословия, государство. Павел Николаевич Милюков (1859-1943) – выдающийся историк и политический деятель, лидер конституционно-демократической партии. `Очерки по истории русской культуры`, впервые опубликованные в 1992-93 гг. и выдержавшие множество изданий, воспроизводятся по тексту авторской публикации 1929-1930 гг. 1 том Очерков, по характеристике самого Милюкова, знакомит нас `с тем историческим зданием, в котором провел свою жизнь русский народ` и служит основанием и введением в рассмотрение духовной жизни русского народа – предмета специального рассмотрения 2-го и 3-го томов Очерков.



Очерки по русской культуре слушать на видеосервисе Wink.