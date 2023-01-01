Очерки 1812 года. Андрей Зарин (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Ефимович Зарин – известный русский писатель и журналист. Родился в семье литераторов, жил в Петербурге. Перу А. Е. Зарина принадлежат тринадцать книг повестей, рассказов, исторических очерков, а также целая серия биографических очерков известных людей, изданных отдельными брошюрами. Андрей Зарин был одним из ведущих авторов-детективщиков дореволюционной России. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия рассказов писателя, посвященных событиям, связанным с войной 1812 года.



Очерки 1812 года слушать на видеосервисе Wink.