Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами. Джулия Эндерс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие стесняются говорить о кишечнике вслух. Может быть, именно поэтому мы так мало знаем о самом могущественном органе, который управляет нашим организмом. Кого-то, возможно, шокирует столь откровенное обращение исследователя к «запретным» темам кому-то, может быть, покажутся слишком экстремальными опыты на мышах и на пациентах-добровольцах, описанные в аудиокниге. Кто-то усомнится во всемогуществе крошечных организмов, контролирующих нашу жизнь. А кому-то предположение, что у кишечника есть свои собственные «мозг» и «нервная система», вообще покажется абсурдным и антинаучным. Но вспомним, что новое и неизвестное всегда пугает человека, а эта аудиокнига – еще один шаг вперед на пути к открытию тайн и загадок нашего тела.



Очаровательный кишечник слушать на видеосервисе Wink.