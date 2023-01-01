Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами. Джулия Эндерс. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн
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Сюжет
Книга «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» подарит вам ключ к здоровому телу и разуму, позволит по-новому взглянуть на свой организм, пусть и через «заднюю дверь». В книге врача-гастроэнтеролога Джулии Эндерс вы найдете самые разные рекомендации, касающиеся взаимоотношений с собственным кишечником: начиная с того, как правильно и физиологично сидеть на унитазе, заканчивая тем, как при помощи полезных бактерий улучшить свое эмоциональное состояние. Автор проведет вас по самым малоизведанным уголкам вашего тела, расскажет о причинах возникновения аллергий и о том, как нервная система кишечника может управлять вашим головным мозгом, вашими решениями, настроением и иммунитетом. Вы восхититесь тем, какой совершенной природа создала нашу пищеварительную систему и какой удивительный мир полезных микроорганизмов находится внутри нас.
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