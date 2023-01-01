Очарованный странник. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как много в жизни удивительного! В каждом цветке, в каждой травинке – целая вселенная. Но прекрасней и сложнее человеческой судьбы нет ничего: как странно она иногда складывается, как внезапно она может измениться. В своем произведении «Очарованный странник», знаменитый русский писатель Николай Семенович Лесков поведает юным слушателям о добрых, преданных, трудолюбивых русских людях, со смирением принимающих любые невзгоды и радующихся жизни во всех ее проявлениях.



Очарованный странник слушать на видеосервисе Wink.