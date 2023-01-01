Обзор книги Дж. Кэмпа «Сначала скажите „нет“». Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Владимир Козлов – преподаватель Русской Школы Управления, известный тренер по переговорам, кандидат психологических наук, практикующий консультант в области управления сложными коммуникациями – в аудиоэфире поделится с вами своим взглядом на известную книгу Джима Кэмпа и даст эффективные рекомендации по проведению переговоров. «В произведении представлен конкретный и практичный материал, который научит планировать переговоры „на бумаге“, управлять ими шаг за шагом, эффективно реагировать на сложные ситуации за столом переговоров и чувствовать себя уверенно и комфортно в различных деловых ситуациях». Как правильно провести переговоры? Какие существуют эффективные инструменты коммуникации? В чем секрет успешного взаимодействия? Теме переговоров на рынке бизнес-ориентированной литературы посвящено довольно много произведений. Но одной из самых ярких является книга Джима Кэмпа «Сначала скажите „нет“» – о чем вам никогда не расскажут опытные переговорщики». Автор написал свой бестселлер в 2002 году, но, несмотря на давность издания, книгу по-прежнему принято считать наиболее обсуждаемым произведением последнего десятилетия по данной тематике. Неудивительно, что многие читатели называют ее «библией переговорщика». Структура произведения исключительно проста и ясна: в 14 главах заключены принципы и практические методы системы Джима Кемпа, «технологии, необходимые для заключения реальных сделок». Так о чем же вам никогда не расскажут опытные переговорщики? Взгляд Кэмпа на переговоры кардинально отличается от принятой в бизнес-среде структуры ведения переговоров и противоречит общепринятым подходам и догмам. Книга стала классикой деловой литературы, рекомендуется ведущими российскими преподавателями и бизнес-тренерами в качестве лучшего пособия по ведению «жестких» переговоров, является корпоративным стандартом по технологиям ведения переговоров во многих успешных компаниях. Всего в России продано более 50 тысяч экземпляров книги. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



Обзор книги Дж слушать на видеосервисе Wink.