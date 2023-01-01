Обжигающая тишина. Лорет Энн Уайт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вернувшись из путешествия, Рэйчел узнает, что ее сестра погибла во время пожара. Теперь ей придется воспитывать дочь сестры, чья тайна рождения становится головной болью для Рэйчел и ее жениха Трэя. Меж тем в город возвращается Джеб. Несколько лет назад его приговорили к тюремному сроку из-за показаний Рэйчел и Трэя, но затем оправдали из-за несостыковок в деле. Тогда была убита девушка, еще одна пропала. Могут ли все эти события быть звеньями одной цепи? Джеб намерен разобраться, тем более когда-то у него были отношения с Рэйчел. Вернуть себе доброе имя – значит навсегда расквитаться с прошлым.



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