Обыкновенная история. Иван Гончаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Александрович Гончаров – один из самых ярких и значительных представителей русской литературы 19 века. Литературное наследие Гончарова не слишком обширно. За 45 лет творчества он опубликовал три романа, книгу путевых очерков "Фрегат «Паллада», несколько нравоописательных рассказов, к�ритических статей и мемуары. Роман «Обыкновенная история» – первое крупное произведение писателя, принесшее ему прочную литературную известность. В произведении нашли отражение изменения и сдвиги, которые происходили в жизни России 1830-1840 гг.



Обыкновенная история слушать на видеосервисе Wink.