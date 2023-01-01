Обыкновенная история. Иван Гончаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бориса Плотникова все знают, прежде всего, по блестящим ролям в киношедеврах «Собачье сердце» (доктор Борменталь) и «Восхождение» (Сотников). Тот, кто видел его во МХАТе, Табакерке или Театре Российской Армии, знает Плотникова как яркого театрального актера. Известен он и как мастер художестве�нного слова. Чтобы еще раз убедиться в этом, послушайте в его исполнении бессмертный роман И. А. Гончарова. Продюсер – Сергей Григорян Режиссер – Алексей Рымов Композитор – Сергей Григорян Звукорежиссер – Владимир Левашов Запись произведена в 2013г. Время звучания: 14ч. 10мин.



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