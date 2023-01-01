Обыкновенная история. Иван Гончаров
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Обыкновенная история. Иван Гончаров

Обыкновенная история. Иван Гончаров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика988 мин0+

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О книге

"Обыкновенная история" – блистательный дебют великого русского писателя Ивана Гончарова. Вот уже второе столетие она не перестает волновать и восхищать именно своей «обыкновенностью», вечно актуальным сюжетом о столкновении мечтаний, идеалов, юношеских надежд с обыденностью, с тем, что мы скрепя сердце называем «правдой жизни». Романтичный и несколько сентиментальный юноша Александр Адуев переезжает из провинции в Столицу, к своему дяде – человеку расчетливому и прагматичному. Молодой человек проходит по пути взросления, разбивая в кровь сердце, разочаровываясь в себе в собственных представлениях о любви, дружбе, предназначении человека. И вот уж перед нами спокойный, «правильный», ничем не интересующийся господин с потухшим взором, но приличным состоянием. Какая, в сущности, обыкновенная история…

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Жанр
Классика
Время
988 мин / 16:28

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