Обязана быть его – 2. Алиса Ковалевская (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Алисы Ковалевской – «Обязана быть его – 2» – вторую из двух в одноименной дилогии. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Эммой Бородиной. – Пригрозив отобрать дочь, муж заставил меня провести ночь с его боссом, миллиардером Демьяном Терентьевым. А сам сбежал, украв крупную сумму с его счетов и оставил нас с дочкой без средств к существованию. Я не опустила руки и нашла работу в ресторане. По странной случайности именно здесь любит бывать Демьян. Он винит меня в обмане и желает вернуть украденные деньги? Или хочет, чтобы та ночь получила продолжение?.. Вторая книга дилогии «Обязана быть его». Содержит нецензурную брань. На счету актрисы Эммы Бородиной роли в российских популярных сериалах и фильмах, в том числе “Закрытая школа”, “Час Волкова”, “Братья Карамазовы” и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как “Страховщик (2014)”, “Терминатор: Генезис(2015)”, “Миссия невыполнима: Племя изгоев(2015)”, “Обитель зла: Последняя глава(2016)”, “Союзники(2016)”, “Бегущий по лезвию 2049(2017)” и многих других. Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Обязана быть его – 2 слушать на видеосервисе Wink.