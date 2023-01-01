Объясняя религию. Природа религиозного мышления. Паскаль Буайе
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Объясняя религию. Природа религиозного мышления. Паскаль Буайе

Объясняя религию. Природа религиозного мышления. Паскаль Буайе (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература810 мин12+
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Сюжет

Откуда берется стремление верить в высшие силы? Как возникают религиозные представления, и отчего вера продолжает играть столь важную роль в жизни человека XXI века? Книга французского антрополога Паскаля Буайе описывает феномен религии с позиций эволюционной психологии. Подоплеку верований и религиозных обрядов ученый находит в принципах работы человеческого сознания. Одну за другой он опровергает распространенные «теории» происхождения религии – она возникла, чтобы объяснять непонятные природные явления и личные переживания, она утешает, она обеспечивает общественный порядок – и раскрывает перед читателем удивительные особенности устройства нашего разума.

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