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Обворожительна. Мертва. Ева Никольская (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези502 мин16+
Сюжет
«Обворожительна. Мертва» – роман Евы Никольской, жанр романтическое фэнтези, приключенческое фэнтези. Меня вернул с того света лесной король. Но с какой целью? Узнать правду, похороненную много лет назад, или просто развлечься, наблюдая за моими метаниями? А чего хочу я? Защитить сестру, найти своего убийцу или… разгадать тайну 7 часов, которые каждый день выпадают из моей памяти. А может, я хочу чего-то большего?
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