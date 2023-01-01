Обворожительна. Мертва. Ева Никольская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Обворожительна. Мертва» – роман Евы Никольской, жанр романтическое фэнтези, приключенческое фэнтези. Меня вернул с того света лесной король. Но с какой целью? Узнать правду, похороненную много лет назад, или просто развлечься, наблюдая за моими метаниями? А чего хочу я? Защитить сестру, найти своего убийцу или… разгадать тайну 7 часов, которые каждый день выпадают из моей памяти. А может, я хочу чего-то большего?



Обворожительна слушать на видеосервисе Wink.