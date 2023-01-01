Обрыв. Иван Гончаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Александрович Гончаров – один из самых ярких и значительных представителей русской литературы 19 века. Литературное наследие Гончарова не слишком обширно. За 45 лет творчества он опубликовал три романа, книгу путевых очерков «Фрегат „Паллада“», несколько нравоописательных рассказов, к�ритических статей и мемуары. Роман И.А.Гончарова «Обрыв» – классика русской реалистической литературы, последнее крупное произведение, созданное великим мастером. В нем нашли отражение существенные стороны жизни русского общества переломного периода середины XIX в.



Обрыв слушать на видеосервисе Wink.