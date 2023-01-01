Обретения и потери. Евгений Щепетнов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приключения Василия Каганова, сельского участкового и по совместительству черного колдуна – продолжаются! В глухой деревушке, затерянной в Тверских лесах есть место и для колдовства, и для любви, и для ненависти. Что дальше будет с Василием, какие его ожидают радости или неприятности – не зн�ает ни он, ни древние боги, которым он служит. А может и знают, только ему об этом не говорят. Но то, что эти приключения будут – гарантировано! И еще какие…



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