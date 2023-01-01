Обретение дома. Сергей Садов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Володя Старинов, у себя на родине бывший сиротой-беспризорником, здесь, в чужом мире, проявив чудеса доброты и мужества, стал герцогом. Он словно был послан сюда местными Всевышними богами: в диком лесу спас от стаи волков девчушку, ставшую ему названой сестрой, вернул жизнь смертельно больной �принцессе Ортинии, ее брату, юному королю Артону, помог справиться с бандой заговорщиков и предателей. Земные знания и технологии, внедренные Стариновым в быт королевства, позволили справиться с нашествием армии Эриха Родезского, и дарованный Вольдемару замок с прекрасными обитательницами, которых он уберег от гибели, становится для него родным домом.



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