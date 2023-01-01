Обрести уверенность в себе. Что означает быть ассертивным. Джилл Хэссон,Сью Хэдфилд (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Бывает ли так, что вы говорите «да», когда хотели бы сказать «нет»? Соглашаетесь ли вы на то, что вам не по душе, лишь бы избежать конфликта? Мучаетесь и медлите, прежде чем принять решение? Жалеете, что приняли его? Хотели бы вы на все эти вопросы ответить отрицательно? Хотели бы выражать свои желания спокойно и открыто? Уверенно отвечать на требования и критику? С этой книгой вы сможете сделать это. Вы узнаете, как избавиться от страха, обрести уверенность в себе и повернуть свою жизнь в нужном вам направлении. Эта книга научит вас, как изменить свое поведение и стать хозяином своей судьбы, как начать жить полной жизнью и быть счастливым. Управляйте своей жизнью, живите так, как этого хотите вы! Книга предназначена для широкого круга читателей.
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