Обрести уверенность в себе. Что означает быть ассертивным. Джилл Хэссон,Сью Хэдфилд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бывает ли так, что вы говорите «да», когда хотели бы сказать «нет»? Соглашаетесь ли вы на то, что вам не по душе, лишь бы избежать конфликта? Мучаетесь и медлите, прежде чем принять решение? Жалеете, что приняли его? Хотели бы вы на все эти вопросы ответить отрицательно? Хотели бы выражать свои желания спокойно и открыто? Уверенно отвечать на требования и критику? С этой книгой вы сможете сделать это. Вы узнаете, как избавиться от страха, обрести уверенность в себе и повернуть свою жизнь в нужном вам направлении. Эта книга научит вас, как изменить свое поведение и стать хозяином своей судьбы, как начать жить полной жизнью и быть счастливым. Управляйте своей жизнью, живите так, как этого хотите вы! Книга предназначена для широкого круга читателей.



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