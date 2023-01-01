Обреченный род. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В благородном семействе Дарнуэй большие проблемы. Каждый мужчина семьи в седьмом поколении совершает самоубийство, находясь в самом расцвете сил и без каких-либо видимых причин. Возможно виной всему старинный портрет со странной надписью, в которой говорится о роке Дарнуэев. Но патер Браун н�е верит в родовые проклятья и ожившие картины и берется разгадать эту странную и запутанную историю.



Обреченный род слушать на видеосервисе Wink.