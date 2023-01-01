Обреченные. Владимир Леонидович Шорохов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Заурядный авиаперелет давно должен был закончиться, но Инна обнаружила за бортом странный туман, и с этого момента все изменилось. Страх проснулся в сознании пассажиров, и вот уже сработал инстинкт выживания. Командир самолета, потеряв связь с землей и не видя посадочных огней, готовится к ху�дшему. Но самое ужасное еще впереди. Постепенно становится понятно, что пассажиры оказались в самолете не случайно, у всех были на то свои причины. Но чтобы выбраться из смертельной ловушки, надо повернуть ручку люка и закончить возложенную миссию.



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