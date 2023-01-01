Образованная. Тара Вестовер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Школьный автобус проезжал мимо поворота на ферму Вестоверов, не останавливаясь. Дети из этой фанатично религиозной семьи не ходили в школу и проводили дни, помогая родителям готовиться к апокалипсису. Тара Вестовер должна была пойти по стопам матери: выйти замуж за правоверного мормона и стать повитухой. Но однажды она решила изменить свою жизнь и окончила Кембридж и Гарвард, несмотря на то что ее родители сочли, что дочь одержима дьяволом.
Тара Вестовер написала удивительную автобиографическую книгу «Образованная» — настоящий мотиватор для всех, кто пережил конфликт отцов и детей или сам является родителем. Узнайте из первых рук, как сильно на нас влияют воспитание и образование, даже если их ценности противоречат друг другу.
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