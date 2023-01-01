Обратный путь. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Конец 1918 года. Небольшая группа солдат возвращается с Западного фронта. Вчерашние школьники, совсем еще мальчишки. Они так мечтали о мирной жизни сидя в окопах. И вот они снова дома. Только все здесь стало для них чужим и незнакомым. Теперь им предстоит научиться жить заново. Оказывается – это совсем непросто, особенно когда все то, что раньше казалось важным и значительным теперь не имеет абсолютно никакой ценности… Роман «Обратный путь» («Возвращение») был напечатан по частям в 1929-1931 годы. Чуть позже, появилось книжное издание «Обратного пути», которое тут же было переведено более чем на 25 языков, в том числе и на русский. В Германии за первые недели было продано более 180 тысяч экземпляров, продажи сопровождались обширной рекламной кампанией. Роман был по-разному воспринят критиками, но в целом оценен как: весьма правдивый, увлекательный и местами юмористичный. Теперь у вас есть возможность познакомиться и с аудиоверсией этого замечательного произведения. Также не пропустите аудиокниги Эриха Марии Ремарка: «Три товарища», «Жизнь взаймы», «Триумфальная арка», «Черный обелиск», «Возлюби ближнего своего».



Обратный путь слушать на видеосервисе Wink.