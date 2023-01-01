Оборванные нити. Том 1. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Судмедэксперт Сергей Саблин – человек кристально честный, бескомпромиссный, но, при этом, слишком прямолинейный – многим кажется грубым, с тяжелым характером. Да что там многим – всем, включая родную мать и любимую женщину. Но для врача Саблина истина – главное, на сделки с совестью он не идет, чем бы его ни приманивали и чем бы ни грозили люди, заинтересованные в тех или иных выводах вскрытия…



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