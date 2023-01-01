Оборотный город. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нечистая сила на Руси никогда не переводится! Особенно у нас, в Оборотном городе, населенном ведьмами, бесами, упырями, колдунами и вурдалаками во главе с таинственной Хозяйкой. Вот и приходится нам, казакам, почти каждый день нагайкой да шашкой защищать от них честных людей. Или их от честных л�юдей? Да когда как… А чтоб не обманываться и видеть нечисть под любой личиной, вам для начала должны плюнуть в глаз! Мне плюнули. Но зато и я им потом такое устроил…



Оборотный город слушать на видеосервисе Wink.