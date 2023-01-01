Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во все времена было принято считать, что уголовный мир пополняется в основном за счет неимущих – бездельников и бродяг, ищущих приключений на свою голову. Но на самом деле огромный процент криминальных воротил – это не просто обеспеченные люди, но еще и наделенные статусом и полномочиями, к которым можно обратиться не иначе, как «Ваше сиятельство». У них есть все – деньги, связи, власть их не интересуют банальные преступления и мелкие розыгрыши они знают, как обойти законы и не сесть за это в тюрьму. Что может быть увлекательнее рассказа о громких махинациях, о продуманных и выверенных до мельчайших деталей схемах отъема чужих денег и имущества, об идеальных преступлениях, к которым невозможно подкопаться, особенно – если речь идет о сиятельном ворье, работающем только по-крупному. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Тайны Сибири, или зачем Россия ее завоевала», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России», «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора»



Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье слушать на видеосервисе Wink.