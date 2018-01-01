Обними меня завтра. Любовь Огненная (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Любови Огненной – « Обними меня завтра». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. ВНИМАНИЕ! Опасно, волнительно, интригующе! Всю жизнь я была тенью сестры – блистательной актрисы и модели, – но меня это полностью устраивало. Слишком разные интересы и увлечения. Правда, было и то, что нас объединяло: безответная любовь к одному мужчине. Из-за него Вика отказалась от участия в реалити-шоу «Второй шанс для бывшего», а я согласилась занять ее место. Никто и не узнает о подмене, потому что внешне мы с ней похожи как две капли воды. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Внимание! 18 Эротика, нецензурная лексика! Содержит нецензурную брань. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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