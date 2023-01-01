Обломов. Иван Гончаров (книга, 1859) слушать онлайн

Сюжет

«Пока останется хоть один русский – до тех пор будут помнить Обломова» И.С. Тургенев Когда в 1859 году вышел в свет роман И. А. Гончарова «Обломов», читатели вряд ли догадывались, что держат в руках одну из «краеугольных» русских книг. Гончаров не только показал удивительный, парадоксальный тип русского человека, но и сделал его имя нарицательным, определив такой образ мыслей и образ жизни как «обломовщина». Обломов" – «Золотая классика» русской литературы. Оригинальная, неоднозначная книга, которую считают и эталоном критического реализма, и романом откровенно сатирическим… Но все критики единодушны в том, что «Обломов» – гениальнейшее и блистательнейшее явление отечественной прозы, явление, не утратившее своего значения и в наши дни!… «Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка. Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне



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