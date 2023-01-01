Обломов. Иван Гончаров (книга, 1859) слушать онлайн

Сюжет

Как же непросто порой бывает принять правильное решение. Ну вот, например, встать или поваляться еще часок? Заняться проблемами отцовского имения или вздремнуть после обеда? Илья Ильич Обломов прекрасно знает, что он выберет. Проводя все свое время в приятных мечтах и ничегонеделании, он плывет по течению и не пытается как-либо исправить сложившуюся ситуацию. Может быть с появлением в его жизни возлюбленной Ольги все изменится в лучшую сторону, или все-таки лень окажется сильнее любви? Узнаете, прослушав аудиокнигу Ивана Гончарова «Обломов» в исполнении Александра Клюквина.



Обломов слушать на видеосервисе Wink.