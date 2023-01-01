Обломов. Иван Гончаров (книга, 1859) слушать онлайн

Сюжет

Роман рассказывает о жизни Ильи Ильича Обломова. Илья Ильич живет в Петербурге, практически не выходя из дома и даже не поднимаясь с дивана. Он не занимается никакой деятельностью, не выходит в свет, лишь предается мыслям о том, как надо жить, и мечтам об уютной безмятежной жизни в родной Обломо�вке. Никакие проблемы – упадок хозяйства, угрозы выселения из квартиры – не могут сдвинуть его с места, и только его друг детства Штольц, полная противоположность вялому мечтательному Илье, и знакомство с Ольгой Ильинской, в которую Обломов влюбляется, заставляют героя на какое-то время очнуться, окунуться в жизнь, прежде чем окончательно угаснуть в «обломовщине».



Обломов слушать на видеосервисе Wink.