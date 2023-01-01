Обломов. Иван Гончаров (книга, 1859) слушать онлайн

Сюжет

Роман `Обломов` (1859), завоевав огромный успех, спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения трактовали обломовщину как символ косности России с `совершенно инертным` и `апатичным` главным героем романа. Другие видели в романе философское осмысление русского национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего прогресса. Независимо от литературной критики, мы имеем возможность соприкоснуться с тонким психологическим рисунком, душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора.



Обломов слушать на видеосервисе Wink.