WinkАудиокнигиОбломов. Иван Гончаров
Обломов. Иван Гончаров (книга, 1859) слушать онлайн
1859, Аудиокнига
Русская литература, Классика1431 мин12+
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Сюжет
Роман `Обломов` (1859), завоевав огромный успех, спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения трактовали обломовщину как символ косности России с `совершенно инертным` и `апатичным` главным героем романа. Другие видели в романе философское осмысление русского национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего прогресса. Независимо от литературной критики, мы имеем возможность соприкоснуться с тонким психологическим рисунком, душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора.
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