Обитаемый остров. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1969) слушать онлайн
Сюжет
Молодой исследователь космоса Максим Каммерер терпит крушение на неизвестной планете, обитатели которой уверены, что живут на единственном «обитаемом острове» во Вселенной. Этот некогда цветущий мир разрушен атомной войной и заражeн радиацией, здесь правит жестокая диктатура, управляющая людьми при помощи технологий воздействия на массовое сознание. Максиму, прежде чем он сможет определить своe место в этом чужом, странном и страшном мире, – предстоит встретить друзей и врагов, побывать солдатом и подпольщиком, террористом и каторжником. Ему, с его мальчишеской горячностью и стремлением к справедливости, придeтся сделать непростой выбор между правдой и ложью, долгом и предательством, честью и бесчестием… Динамичный захватывающий сюжет сочетается в «Обитаемом острове» с глубокой социальной и философской проблематикой, поэтому повесть понравится и поклонникам боевиков, и ценителям серьeзной литературы.
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