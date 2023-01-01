Обещанная колдуну. Анна Платунова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представьте, что недавно вам исполнилось восемнадцать лет. Еще неделю назад у вас было все: любящая семья, богатство, планы на жизнь. А утром за вами пришел колдун-изгой, мрачный тип, которого боятся и ненавидят. И заявил, что вы – первенец, обещанный ему еще до вашего рождения… Это история о мон�страх, что приходят под покровом тени, о страсти, которая вспыхивает, когда ее совсем не ждешь, о любимых, которые вонзают кинжал в самое сердце… И об истинных чувствах, которые так сложно распознать, даже если ты сильнейший маг, в прошлом бывший великим, а ныне – изгнанник, подло преданный теми, кому служил всю жизнь…



Обещанная колдуну слушать на видеосервисе Wink.