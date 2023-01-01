Обделенные. Урсула Ле Гуин (книга, 1974) слушать онлайн

Сюжет

«Обделенные» Урсулы Ле Гуин – продолжение Хайнского цикла, одного из величайших образцов жанра научной фантастики. Планета Уррас охвачена бесконечной враждой. Полтора века назад после успешного восстания лидеры Урраса заключили сделку с революционерами и отправили их на заселение необитаемой соседней планеты Анаррес. Сейчас общество Анарреса – это утопический анархизм, в нем нет денег, собственности, правителей, полиции и законов. Однако под фасадом формальностей скрывается противоречивая реальность: вместо регламентного начальства – общественное мнение и авторитет, вместо работодателей и найма – добровольный труд, оставляющих многих талантливых людей в стороне ввиду «ненужности» их способностей. Физик Шевек – один из них. Он работает над научной теорией, которая может стать прорывом и навсегда изменить межгалактическую цивилизацию, но из-за общественного строя и завистливых коллег его труды могут никогда не увидеть свет. Ученому необходимо отправиться на Уррас и поставить на кон всё, чтобы получить шанс опубликовать свои исследования. Амбиции Шевека приведут его к гораздо большим опасностям, чем он предполагал,– он окажется в эпицентре межпланетного конфликта. Хватит ли у ученого решимости, чтобы подвергнуть сомнениям аксиомы и объединить между собой два враждующих мира?





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