Об истолковании. Аристотель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Исследование «Об истолковании» написал ученый-энциклопедист, живший в древней Греции, и известный как основатель классической логики, Аристотель (384-322 г.г. до н. э.)*** Научный труд автора, состоящий из 14 глав, в которых он систематизировал и обобщил знания по навыкам толкования. Данный трактат можно считать началом появления лингвистики и филологии как науки. К научно-творческому наследию Аристотеля относят следующие произведения: трактаты «Метафизика», «Физика», «Политика», «Этика», «Поэтика», «О душе», «Афинская полития», собрание произведений по логике «Органон». Педагогическая система Аристотеля, основанная на требовании гармонического развития личности, была вершиной теоретической педагогической мысли античного мира. Аристотель оказал огромное влияние на последующее развитие всей научной, в том числе и педагогической, мысли.



Об истолковании слушать на видеосервисе Wink.