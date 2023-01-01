О сопротивлении злу силою. Иван Ильин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Можно ли применить силу, чтобы остановить зло? Где грань допустимого оправдания применения силы? На этот сложнейший вопрос предлагает свой ответ великий русский философ и патриот Иван Александрович Ильин. Эта книга с момента своего выхода в свет (в 1925 году) нисколько не устарела и до сих пор вызывает множество споров. «…. национализм есть здоровое и оправданное настроение души. То, что национализм любит и чему он служит – в самом деле, достойно любви, борьбы и жертв. И грядущая Россия будет национальной Россией…» «Вопрос о сопротивлении злу – сопротивляться ли ему и как именно – есть вопрос не настроения, не произвола, не вкуса и не темперамента, а вопрос характера и религиозности, вопрос религиозного характера».



О сопротивлении злу силою слушать на видеосервисе Wink.