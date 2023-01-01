О самом главном с доктором Мясниковым. Александр Мясников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Здоровье – главная тема, касающаяся каждого без исключения, и ее нельзя замолчать или недоговорить. Обычные врачи не хотят или не могут правильно, а главное – доступно объяснить положение вещей, а реклама лекарств и медицинских услуг окончательно запутывает людей! Новая авторская аудиокнига А.Л.Мясникова уникальна. Она полностью посвящена решению проблем со здоровьем обычного человека и дает взвешенные и откровенные ответы врача на все наиболее частые вопросы, которые задают доктору Мясникову во время его радиоэфиров и телепередач, в письмах и телефонных звонках в редакцию. Впервые авторитетный доктор, потомственный врач Александр Мясников сумел понятно донести ценную медицинскую информацию, которая абсолютно необходима, но которую нельзя больше нигде получить. Наверное, поэтому расходится 10-тысячными тиражами его первая книга «Как жить дольше 50 лет: откровенный разговор с врачом о лекарствах и медицине», вышедшая в марте 2013 г. При этом доктор Мясников умеет ободрить человека, а иногда и развеселить, и всегда вселяет уверенность, что всe у нас будет хорошо. Если вам не удается каждую пятницу смотреть доктора Мясникова на канале «Россия» – то эта аудиокнига для вас. Если вы не каждую среду слушаете Мясникова в передаче Владимира Соловьева – послушайте аудиокнигу в удобное для вас время. Все самое важное и нужное, чтобы быть здоровым, проживая в нашей стране, – здесь.



О самом главном с доктором Мясниковым слушать на видеосервисе Wink.