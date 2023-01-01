О русской угрозе и «тюрьме народов» ( бонус 2 радиопередачи). Владимир Мединский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы узнаете, как и кем создавались отрицательные образы Руси-России, как они внедрялись в массовое сознание, узнаете авторскую версию опровержения этих негативных образов-мифов. Екатерина Великая, урожденная немка: – "Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский". Известия: – "Три тома «Мифов о России» уже целый год занимают самые верхние строчки продаж в книжных магазинах". Гудок: – "Увлекательное чтение… от остроумного автора". The Washington Post: – "Бестселлеры Мединского бросают вызов негативным национальным стереотипам". The Daily Telegraph: – "Год назад «ОЛМА»" опубликовала «Мифы» пробным тиражом 3000 экземпляров. Затем – сразу 150000" Диск содержит бонус – 2 радиопередачи В. Мединского: • Правда и ложь о Полтавской битве • Судьба легендарного крейсера «Варяг»



О русской угрозе и «тюрьме народов» ( бонус 2 радиопередачи) слушать на видеосервисе Wink.