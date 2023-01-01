О русской литературе. Часть 2. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В данной книге классик мировой литературы, автор культовых романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» анализирует творчество Пушкина, Гоголя, Некрасова, Белинского, а также даёт слушателям ключ к пониманию самой сути русской литературы! Достоевский – мастер во всем. Не только гениальный писатель, мыслитель и философ, но и превосходный публицист и литературный критик. Он нашел свой особый литературный жанр в «Дневнике писателя», а до этого, вместе с братом Михаилом, был издателем, редактором и автором журналов «Время» и «Эпоха». В них Федор Михайлович публиковал свои критические статьи, заметки и рецензии, в которых активно и остроумно реагировал на важные события в социальной, культурной, общественно-политической и литературной жизни России переломных 60-х годов XIX века.





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