О природе капитала. Адам Смит
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О природе капитала. Адам Смит

О природе капитала. Адам Смит (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес679 мин0+

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О книге

В предлагаемое издание включена основная работа шотландского экономиста Адама Смита, опубликованная 9 марта 1776 года во времена Шотландского просвещения, – «Исследование о богатстве народов». Смит предложил свой взгляд на роль государства в экономике, который в дальнейшем назвали классической теорией. Книга оказала значительное влияние на экономическую теорию и, в частности, на политическую экономию.

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Жанр
Экономика и бизнес
Время
679 мин / 11:19

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