О природе капитала. Адам Смит (книга, 2020) слушать онлайн

В предлагаемое издание включена основная работа шотландского экономиста Адама Смита, опубликованная 9 марта 1776 года во времена Шотландского просвещения, – «Исследование о богатстве народов». Смит предложил свой взгляд на роль государства в экономике, который в дальнейшем назвали классической теорией. Книга оказала значительное влияние на экономическую теорию и, в частности, на политическую экономию.



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