О муравьях и динозаврах. Лю Цысинь (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Лю Цысинь – лауреат премии Фонда Артура Кларка; «За влияние воображения на общество»; премии Sky Award «За особый взгляд»; Зал славы китайских премий «Галактика» и «Туманность» как лучший автор и за особый вклад в фантастику. Роман – финалист польской премии Книга года. 145 миллионов лет назад. Мезозойская эра. Меловой период. Великие империи муравьев и динозавров мирно сосуществуют. Действуя сообща, они достигли больших успехов, но несмотря на это, различия между ними остаются слишком велики. Сможет ли их союз уцелеть или подозрения и межвидовая ненависть приведут к вымиранию? Наука пытается найти ответ на глобальные философские вопросы бытия в романе «О муравьях и динозаврах» и сборнике рассказов «Песня кита», которые составляют новую книгу Лю Цысиня, лидера китайской фантастики. «Лю Цысинь – автор вашего следующего любимого научно-фантастического романа».– Wired «Обманчиво простая, но восхитительно умная книга, я просто обожаю ее».– Love Reading «Чувство юмора Лю весьма заразительно».– Locus «Из этой книги можно извлечь ценный урок, но Лю не собирается его вам навязывать. Если, закрыв книгу, у вас появятся новые мысли, то только потому, что вы добровольно открыли свой разум».– At Boundary`s Edge



О муравьях и динозаврах слушать на видеосервисе Wink.