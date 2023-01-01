О молитве Иисусовой. Святитель Игнатий (Брянчанинов) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Цель данной аудиокниги всевозможными и разнообразными способами именно уяснить способ производства Иисусовой молитвы, показать всю ее нужду и необходимость в деле нашего духовного служения Богу. Словом – напомнить как современному монашеству, так и всем ревнуюшим о своем душевном спасении древлеотеческое учение о умном делании и о борьбе со страстями, тем более, что ныне о молитве Иисусовой, по словам еп. Игнатия, «люди, большею частью, имеют самое темное, сбивчивое понятие».



О молитве Иисусовой слушать на видеосервисе Wink.