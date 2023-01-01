О хороших, в сущности, людях. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами сборник произведений «Короля смеха» – Аркадия Аверченко. Используя юмор положений, Аверченко воссоздает абсурдность жизни российского обывателя, которого представляет широкой галереей разнообразных характеров и типов. Богатые и бедные, молодые и старые, все они ловчат, хлопочут, стремятся что-то урвать от жизни. Наряду с сатирическими зарисовками, миниатюры Аверченко полны комизма, веселого, беззлобного смеха. Его юмор, основанный на здравом смысле, своего рода лекарство от уныния и тоски. Чтобы не грустить, слушайте рассказы Аркадия Аверченко!



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